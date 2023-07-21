На Украине посчитали, сколько будет ветеранов после окончания СВО

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина во время поездки во Львов в пятницу, 21 июля, заявила, что после окончания конфликта с Россией ветеранами станут не менее 4 миллионов украинцев, – сообщают местные СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Лапутина сказала: «Наше прогнозируемое количество после победы, что таких людей будет не менее четырех миллионов».

Как отмечают украинские СМИ, по состоянию на 24 февраля 2022 года в электронном реестре ветеранов насчитывалось около 500 тыс. украинцев.

Львов, Иван Бабурин

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