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Суббота, 22 июля 2023, 15:57 мск

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ВС РФ отразили более 20 атак и уничтожили 780 боевиков и наемников ВСУ

За прошедшие сутки российская армия отразила 24 попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Киевский режим потерял 780 военнослужащих и десятки единиц техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

ВС РФ пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Запорожской области. Уничтожены склады боеприпасов ВСУ на авиабазе «Канатово» в Кировоградской области и в районах населенных пунктов Новгородское и Константиновка в ДНР.

Только на Донецком направлении российские военные отразили 14 атак. «В ходе боев, за сутки уничтожено более 280-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В общей сложности оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117-ти районах.

На остальных направлениях ВСУ потеряли более 500 солдат и наемников, два танка, 17 броневиков, 11 автомобилей, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30, «FH-70», САУ «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б» и артсистему М777.

Средствами ПВО перехвачено 15 снарядов HIMARS, три ракеты HARM и одна Storm Shadow, а также уничтожены 15 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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