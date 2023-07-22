ВС РФ отразили более 20 атак и уничтожили 780 боевиков и наемников ВСУ

За прошедшие сутки российская армия отразила 24 попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Киевский режим потерял 780 военнослужащих и десятки единиц техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

ВС РФ пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Запорожской области. Уничтожены склады боеприпасов ВСУ на авиабазе «Канатово» в Кировоградской области и в районах населенных пунктов Новгородское и Константиновка в ДНР.

Только на Донецком направлении российские военные отразили 14 атак. «В ходе боев, за сутки уничтожено более 280-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В общей сложности оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117-ти районах.

На остальных направлениях ВСУ потеряли более 500 солдат и наемников, два танка, 17 броневиков, 11 автомобилей, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30, «FH-70», САУ «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б» и артсистему М777.

Средствами ПВО перехвачено 15 снарядов HIMARS, три ракеты HARM и одна Storm Shadow, а также уничтожены 15 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

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