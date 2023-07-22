Минобороны РФ сообщило об уничтожении польских и немецких наемников во Львове

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении большого количества польских и немецких наемников во Львове. Удар был нанесен 6 июля.

Как уточнили в оборонном ведомстве, атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования. База иностранных наемников располагалась на территории академии сухопутных войск ВСУ.

По данным МО РФ, за время проведения СВО на Украине было уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из зоны боевых действий.

«Вооруженными Силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

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