российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 июля 2023, 15:57 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны РФ сообщило об уничтожении польских и немецких наемников во Львове

В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении большого количества польских и немецких наемников во Львове. Удар был нанесен 6 июля.

Как уточнили в оборонном ведомстве, атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования. База иностранных наемников располагалась на территории академии сухопутных войск ВСУ.

По данным МО РФ, за время проведения СВО на Украине было уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из зоны боевых действий.

«Вооруженными Силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ отразили более 20 атак и уничтожили 780 боевиков и наемников ВСУ / ВС РФ уничтожили более 500 украинских боевиков и наемников в зоне СВО / ВС РФ сбили украинский вертолет и беспилотник-разведчик в зоне СВО / Пентагон выявил случаи хищения переданного Украине оружия / Российские военные отразили 20 попыток наступления ВСУ на трех направлениях / ВС РФ третий день бомбят Одессу за теракт на Крымском мосту / Запад устал передавать Украине технику и пытается решить проблему ремонта уже имеющейся / ВС РФ отбили 30 атак противника в зоне СВО за сутки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев, Европа, Украина,