ВС РФ успешно отразили более 10 атак и уничтожили две группы диверсантов

«Южная» и «Центральная» группировки российских войск успешно отбили атаки противника на Донецком и Краснолиманском направлениях. В Луганской Народной Республике и Запорожской области остановлены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении отбиты шесть атак около Белогоровки в ЛНР и Клещеевки Донецкой Народной Республики. Противник лишился более 160 боевиков, танка, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, гаубиц FH-70 производства Великобритании и «Гвоздика», склада боеприпасов.

На Краснолиманском направлении ВСУ пять раз пытались атаковать, но потеряли до 195 военных, четыре БМП, две самоходки «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30. ВС РФ остановили украинскую ДРГ около Новолюбовки в ЛНР.

На Южно-Донецком направлении «Восточная» группировка ВС РФ разбила противника около Макаровки в ДНР и Левадного Запорожской области. На Запорожском направлении – около Малой Токмачки, Орехова и Пятихатки. В районе Мирного Запорожской области пресечена деятельность еще одной украинской ДРГ.

На данных направлениях киевский режим лишился до 120 военных, трех боевых бронемашин, артиллерийской системы М777 производства США, самоходки «Гвоздика», склада боеприпасов.

На Купянском направлении ликвидированы до 95 боевиков, самоходка Cezar французского производства, склад боеприпасов. На Херсонском направлении киевский режим потерял до 45 боевиков, две гаубицы Д-30, склад боеприпасов ВСУ.

За сутки разбиты узел связи ВСУ, пункт управления одной из бригад, склад топлива для военной техники.

Средства ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожили 35 украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областями.

Москва, Наталья Рязанова

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