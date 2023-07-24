Минобороны Украины: При переходе на F-16 возникают вопросы к инфраструктуре

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что при переводе Воздушных сил на американские истребители F-16 возникнет много вопросов к инфраструктуре, – сообщают украинские СМИ.

В интервью, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны в понедельник, 24 июля, Гаврилов говорит: «Очень много вопросов к инфраструктуре и будущему применению, но мы все должны понимать: F-16 – это достаточно другая культура и традиции. Это – переход на другое поколение авиации. Работа на F-16 – это другой способ применения авиации в современной войне. Натовские стандарты отличаются. Пилоты там не занимаются высокими пируэтами. Их задача вывести платформу в определенную точку. А самое главное, правильно применить все вооружение, которое есть на борту этого самолета».

«Кажется, что переучить нашего пилота МиГ-29 или Су-27 на эту платформу это просто, как пересесть с «Лексуса» на «Мерседес» или с «Запорожца» на «Лексус», но – нет. Тут ты пересаживаешься с машины на что-то другое», – подчеркнул зам.министра обороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

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