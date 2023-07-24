Зеленский заявил о полной готовности Украины к переговорам по членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении к нации в понедельник, 24 июля, заявил, что его страна полностью готова к началу переговоров о членстве в Евросоюзе, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Провел несколько политических совещаний в частности по Евросоюзу, нашей интеграции в этом деле. Мы должны выйти на начало переговоров по членству. Украина к этому полностью готова. Мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны и делаем все возможное, чтобы готовность Евросоюза была также полной».

Киев, Иван Бабурин

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