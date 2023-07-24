Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в понедельник, 24 июля, заявила, что правоохранители расследуют более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Сапьян сказала: «Сначала был период времени, когда Бюро пыталось избегать таких достаточно чувствительных тем, касающихся уголовных производств, в которых подозреваются или фигурируют военнослужащие, в том числе военкомы. Но на сегодняшний день мы можем сказать, что скрывать уже не удается, поэтому мы просто констатируем факты, что в настоящее время ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах. 21 человек уже получил подозрение. Восемь обвинительных актов, в которых фигурируют 16 человек, уже направлены в суд».

«Речь идет о случаях получения взяток в крупных размерах за «липовые» справки для избегания мужчинами призывного возраста мобилизации. Например, справки об опекунстве или инвалидности», – добавила представитель ГБР Украины.

Следует отметить, что ранее в понедельник на Украине Сегодня в Киеве был задержан бывший начальник областного военкомата Одессы Евгений Борисов, подозреваемый в незаконном обогащении на 188 млн. гривен (5 090 288 долларов по курсу).

Киев, Иван Бабурин

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