Резников заявил, что замедление «контрнаступа» призвано запутать россиян

Министр обороны Украины Алексей Резников, признав отставание контрнаступления от графика, заявил, что оно идет по плану, запутывая такой активностью россиян в отношении направления основного удара, – сообщается в понедельник, 24 июля, на сайте телеканала CNN.

В интервью телеканалу Резников сказал: «Я не беспокоюсь, что операция отстает от графика, она идет по плану. То, что каждое контрнаступление якобы должно быть быстрым, это ложное представление. Есть несколько причин. Это боеприпасы, артиллерийские снаряды и артиллерийские системы. Это вопрос ПВО. Вопрос в том, что у нас тоже очень длинная линия поля боя. И у нас против нас большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра. Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат»

«Ситуация на Южном фронте замедлилась во многом из-за сложных минных заграждений, установленных российскими войсками, которым дали время для укрепления обороны. Украинским силам приходится вручную расчищать пути через эти поля. Нам нужно очень аккуратно использовать наших солдат и саперов, и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения. Такая активность в разных местах запутает россиян в отношении основного направления, по которому пойдет Украина», – отметил министр обороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

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