Киевский режим не знает количество своих ветеранов

Заместитель председателя Счетной палаты Украины Андрей Майснер во вторник, 25 июля, заявил, что в результате проведенного аудита в министерстве ветеранов выяснилось, что в правительстве не знают их точное количество и с ними не ведется системная работа по реабилитации, – сообщает украинское издание LIGA.net.

В комментарии агентству Майснер сказал, что на Украине неэффективно реализуется политика предоставления услуг психологической реабилитации.

«Системной работы по психологической реабилитации ветеранов не существует. Реабилитация замещается термином «психологическая помощь». Для решения проблем здоровья ветеранов отправляют в санатории, где им предлагают курсы фиточаев и минеральных вод. Общее количество ветеранов войны должным образом вообще не учтено», – подчеркнул зам.пред Счетной палаты Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»