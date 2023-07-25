Кличко обсудил с послом США подготовку Киева к зиме

Глава администрации Киева Виталий Кличко во вторник, 25 июля, заявил, что обсудил «вопросы подготовки столицы к отопительному сезону» с послом США на Украине Бриджит Бринк, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Кличко написал: «Встретился в столичной мэрии с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и представителями посольства. Обсудили ситуацию в Киеве – экономическую и социальную, а также – вопросы подготовки столицы к отопительному сезону».

«Говорили о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности, обновлении энергетической инфраструктуры, о вызовах, которые сегодня стоят перед местным самоуправлением», – отчитался о встрече с американским послом мэр украинской столицы.

Киев, Иван Бабурин

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