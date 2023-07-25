Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина во вторник, 25 июля, заявила, что выращивать марихуану будут со штрих-кодированием каждого куста, – сообщает агентство «Украинские новости».

Согласно сообщению агентства украинский вице-премьер сказала следующее: «Медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу этого лекарства будет таким же, как за сбыт наркотиков».

«Лицензия на производство марихуаны будет стоить, как и на производство алкоголя и табачных изделий (около 800 гривен- 22 доллара). Лицензии будут выдавать Государственная врачебная служба. Правила производства и сбыта марихуаны будут достаточно жесткими. Все они прописаны в законе», – подчеркнула Стефанишина и добавила: «Минимум шесть миллионов украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении».

Следует напомнить, что 14 июля «официальный представитель Зеленского в Крыму» Тамила Ташева заявила, что марихуану планируется выращивать на полуострове, «если он будет захвачен ВСУ в ходе контрнаступления».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня выступил за легализацию в стране лекарств на основе каннабиса, чтобы «украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны». Законопроект о легализации марихуаны Верховная рада приняла в первом чтении 13 июля.

Киев, Иван Бабурин

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