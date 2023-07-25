Зеленский заявил о госизмене и предательстве среди госчиновников, военкомов и депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 25 июля, набросился с угрозами на депутатов, военкомов и госчиновников, работающих «не ради интересов государства», заявил о «госизмене» и «предательстве», а также пообещал: «вас таких не будет», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Некоторым лицам кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Якобы купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни военкомам или каким-либо другим чиновникам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то заработок в военкомате, кому-то там взятки в судах. Для любых государственных чиновников – это измена государственных принципов, это предательство интересов общества».

«Любое внутреннее предательство или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают, по меньшей мере, ярость. Ярость! Запомните это. Я хочу, чтобы меня сейчас услышали все депутаты, все должностные лица. …Те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или пляжами – вас таких не будет», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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