Зеленский угрожает чаще применять дроны против России

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 июля, заявил, что «новости об успешном применении украинских дронов против россиян будут появляться чаще», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении, размещенном соцсетях, глава киевского режима заявил: «Сегодня произошло хоть и непубличное, но все же стратегически важное событие: чиновники представили результаты первого года армии дронов. Уже не проекта, а реальной украинской армии дронов. Состоялась презентация разных видов украинских дронов, которые используются для обороны, а также встреча с производителями, проектировщиками, донорами. Журналисты и представители гражданского общества имели возможность увидеть, какой потенциал достигнут за первый год армии дронов и как армия будет увеличиваться».

«Обороне нужны абсолютно все дроны: от довольно простых «Мавиков» до морских и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати говоря, мы часто на Ставке обсуждаем эту тематику и часто на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях. Хорошие новости с применением украинских дронов будут чаще. И это принципиально!», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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