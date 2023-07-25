Одесская епархия отреклась о Русской православной церкви

Протоиерей Максимиан Погореловский на брифинге во вторник, 25 июля, заявил, что Одесская епархия канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не имеет отношения к Русской православной церкви (РПЦ) и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, – сообщают украинские СМИ.



В ходе общения с журналистами Погореловский сказал: «До 24 февраля 2022 года в храмах епархии действительно упоминали патриарха Кирилла во время богослужений, однако после начала войны прекратили это делать. Мы не имеем к ним отношения. Имели до войны, но только духовное, как всякая православная церковь».



«С 24 февраля упоминания имени патриарха Кирилл перестали осуществляться не только в Одесской епархии, но и по всей Украинской православной церкви. Даже в молитвах. Мы в богослужениях вспоминаем только нашего блаженнейшего митрополита Онуфрия», – заявил украинский протоиерей.

Одесса, Иван Бабурин

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