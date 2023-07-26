В комитете по энергетике Верховной рады Украины отключили свет за неуплату

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в среду, 26 июля, заявил, что в здании Верховной рады, где проходят заседания комитетов, в том числе по вопросам энергетики, отключили свет за неуплату, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Железняк написал: «И смешно и грустно. Самое забавное, что в этом здании находится наш комитет (по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики) и комитет ВРУ (Верховной рады Украины,– прим.ред) по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Раньше была такая же история с отоплением».

Киев, Иван Бабурин

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