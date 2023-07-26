Зеленский издал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский отправил на утверждение в Верховную Раду указы о продлении сроков действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении на сайте украинского парламента говорится, что законопроекты №№9532, 9533 зарегистрированы в Верховной Раде в среду, 26 июля.

Тексты законопроектов на портале Верховной Рады отсутствуют, однако украинский Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что «скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года».

Киев, Иван Бабурин

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