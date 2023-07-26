Зеленский выступил с угрозами в адрес крымчан

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеопослании к нации в среду, 26 июля, призвал крымчан покинуть полуостров «пока Крымский мост еще работает», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в своем Telegram-канале, глава киевского режима говорит: «Провел несколько важных совещаний по подготовке международных мероприятий в августе, в частности, Крымской платформы. Готовим и список деоккупационных шагов для Крыма. Комплексных, и безопасных, и экономических, и социальных. Мы можем достаточно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины.

Уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию».

Киев, Иван Бабурин

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