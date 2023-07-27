Украинцам рекомендовали «на всякий случай» не убирать далеко электрогенераторы

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в четверг, 27 июля, на брифинге в Харькове заявил, что спрогнозировать вероятность отключений электроэнергии в предстоящем отопительном сезоне невозможно, поэтому украинцам нужно быть готовыми к любым сценариям этой зимой и не спешить избавляться от электрогенераторов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава «Укрэнерго» сказал: «Не нужно спешить избавляться от генераторов, лучше позаботиться об их техническом состоянии. Если есть возможность приобрести – это хорошая идея. Генераторы, пусть они будут. Пусть будут на всякий случай».

«Мы абсолютно уверены в «Укрэнерго» в том, что наша магистральная сеть будет готова работать без ограничений во время отопительного сезона и обеспечивать питание потребителей от украинской энергосистемы, без каких-либо узких мест или ограничений», – отметил также Кудрицкий.

Харьков, Иван Бабурин

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