На родине Брежнева украинцы ликвидировали его бюст

Глава администрации города Каменское Днепропетровской области Украины Андрей Белоусов в четверг, 27 июля, заявил о сносе бюста уроженца города генерального секретаря ЦК КПСС, руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Белоусов написал: «Сегодняшнее мое обращение касается нашего исторического наследия – памятника Леониду Ильичу Брежневу. Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев – историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское – это родина Леонида Брежнева. Согласно закону о декоммунизации мы должны убрать бюст из публичного пространства».

«Бюст Брежнева установят на территории музея истории города, на аллее, чтобы «каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка. Уверен, что все жители, люди постарше и молодежь, с пониманием отнесутся к такому решению», – добавил мэр города Каменское.

Леонид Ильич Брежнев родился в городе Каменское Екатеринославской губернии в Российской империи 19 декабря 1906 года.

Днепропетровск, Иван Бабурин

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