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NewDayNews.ru

Четверг, 27 июля 2023, 20:00 мск

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СМИ: На Украине жалуются на блокировку портов и просят F-16

Фото: скрин видео ТК «Украина»

Спикер оперативного командования Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что после выхода РФ из «зерновой сделки» российские вооруженные силы фактически блокировали все порты Украины, поэтому киевской армии остро необходимы американские истребители F-16, – сообщает в четверг, 27 июля, французское агентство AFP.

В интервью агентству Гуменюк сказала: «Российские военные установили блокаду украинских портов после отказа от «зерновой сделки». Практически все порты заблокированы, поэтому ни один корабль не может пройти из-за угрозы обстрелов. Киевской армии не хватает защиты, чтобы противостоять российским ударам по зерновой инфраструктуре. Через два-три месяца у нас может не остаться портов. …Они хотят господствовать в Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Украину хотят убрать как страну, способную прокормить мир».

«Российские военные постоянно находят новые способы обходить украинские средства ПВО, в связи с чем нам нужна противоракетная и противовоздушная оборона. Усиленные, мощные, современные и способные противостоять типам ракет, которые противник использует против нас», – заявила пресс-секретарь Южного командования ВСУ и добавила: «Украинским войскам нужны, в том числе, американские истребители F-16, способные поражать российские системы вооружения и корабли, используемые для обстрела юга Украины».

Следует отметить, что в беседе с Гуменюк журналист французского информагентства заметил, что «Украина уже имеет западные системы обороны, в том числе очень сложную американскую ракетную систему Patriot».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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