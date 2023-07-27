СМИ: На Украине жалуются на блокировку портов и просят F-16

Спикер оперативного командования Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что после выхода РФ из «зерновой сделки» российские вооруженные силы фактически блокировали все порты Украины, поэтому киевской армии остро необходимы американские истребители F-16, – сообщает в четверг, 27 июля, французское агентство AFP.

В интервью агентству Гуменюк сказала: «Российские военные установили блокаду украинских портов после отказа от «зерновой сделки». Практически все порты заблокированы, поэтому ни один корабль не может пройти из-за угрозы обстрелов. Киевской армии не хватает защиты, чтобы противостоять российским ударам по зерновой инфраструктуре. Через два-три месяца у нас может не остаться портов. …Они хотят господствовать в Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Украину хотят убрать как страну, способную прокормить мир».

«Российские военные постоянно находят новые способы обходить украинские средства ПВО, в связи с чем нам нужна противоракетная и противовоздушная оборона. Усиленные, мощные, современные и способные противостоять типам ракет, которые противник использует против нас», – заявила пресс-секретарь Южного командования ВСУ и добавила: «Украинским войскам нужны, в том числе, американские истребители F-16, способные поражать российские системы вооружения и корабли, используемые для обстрела юга Украины».

Следует отметить, что в беседе с Гуменюк журналист французского информагентства заметил, что «Украина уже имеет западные системы обороны, в том числе очень сложную американскую ракетную систему Patriot».

Киев, Иван Бабурин

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