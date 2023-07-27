российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 июля 2023, 00:50 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Зеленский пригрозил проверять «до секунды» намерения своих чиновников отдохнуть

Фото: antikor.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 27 июля, комментируя лишение мандата отдыхавшего на Мальдивах депутата Юрия Аристова, заявил, что чиновников нужно проверять «до секунды», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня минус один депутат Верховной Рады. Справедливо. Полагаю, то, что, скажу сейчас, тоже справедливо: каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата, стоит проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика,