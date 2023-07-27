Зеленский пригрозил проверять «до секунды» намерения своих чиновников отдохнуть

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в четверг, 27 июля, комментируя лишение мандата отдыхавшего на Мальдивах депутата Юрия Аристова, заявил, что чиновников нужно проверять «до секунды», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня минус один депутат Верховной Рады. Справедливо. Полагаю, то, что, скажу сейчас, тоже справедливо: каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата, стоит проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет».

Киев, Иван Бабурин

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