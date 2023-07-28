Вооруженные силы РФ продолжают отражать атаки боевиков киевского режима, при этом откидывая противника назад и вклиниваясь в его оборону на несколько километров. ВСУ теряют в этих боях бронетанковую и другую тяжелую технику, предоставленную Западом.

Так на Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. «Уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких «Leopard» и два французских колесных танка «AMX», 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10»», – сообщили в Министерстве обороны России.

Тем временем, на Краснолиманском направлении за сутки были отражены четыре атаки штурмовых отрядов. Российские военные захватили ряд опорных пунктов ВСУ и продвинулись вглубь обороны противника на несколько километров в районе поселков Сергеевка и Житловка в ЛНР.

Большие потери украинские военные несут на Донецком направлении, где за сутки были уничтожены 260-ти солдат и наемников, пять БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777, САУ «Акация», а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступление и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133-х районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами ПВО за сутки перехвачено два снаряда HIMARS, а также уничтожено 17 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»