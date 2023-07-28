российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 июля 2023, 16:09 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска отражают атаки противника и пробиваются вглубь обороны ВСУ

Вооруженные силы РФ продолжают отражать атаки боевиков киевского режима, при этом откидывая противника назад и вклиниваясь в его оборону на несколько километров. ВСУ теряют в этих боях бронетанковую и другую тяжелую технику, предоставленную Западом.

Так на Южно-Донецком направлении ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. «Уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких «Leopard» и два французских колесных танка «AMX», 17 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10»», – сообщили в Министерстве обороны России.

Тем временем, на Краснолиманском направлении за сутки были отражены четыре атаки штурмовых отрядов. Российские военные захватили ряд опорных пунктов ВСУ и продвинулись вглубь обороны противника на несколько километров в районе поселков Сергеевка и Житловка в ЛНР.

Большие потери украинские военные несут на Донецком направлении, где за сутки были уничтожены 260-ти солдат и наемников, пять БМП, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777, САУ «Акация», а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжили наступление и, выполнив задачу дня, закрепились на выгодных позициях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 117-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 133-х районах», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Средствами ПВО за сутки перехвачено два снаряда HIMARS, а также уничтожено 17 украинских беспилотников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ уничтожили 28 танков противника за сутки / ВСУ пытались атаковать сразу на трех направлениях в зоне СВО / Володин предупредил Киев о бесполезности «вундерваффе» – F-16 / New York Times: Украина начала основную фазу контрнаступления / СМИ: Россия уничтожает до 10 000 дронов ВСУ в месяц / ВС РФ успешно отразили более 10 атак и уничтожили две группы диверсантов / Российские истребители сбили Су-25 воздушных сил Украины / ВСУ сбрасывают с дронов мины с датчиками движения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,