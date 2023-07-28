На Украине решили сделать «оборонку» новой «аграркой»

Украинский Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в пятницу, 28 июля, заявил, что Украина должна превратиться из аграрной страны в оружейный арсенал свободного мира – сделать его «новой аграркой» – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Камышин сказал: «Ранее мы были житницей Европы. Мы экспортировали миллионы тонн зерна за рубеж. Но война показала, что нам этот экспорт могут остановить. И нам нечего делать с этими огромными объемами зерна. Поэтому мне кажется, что намного более правильной для нас, как цель должна стать концепция – Украина, как арсенал свободного мира, страны, которая производит достаточное количество, достаточный спектр и высококачественного вооружения. Оборонка должна стать новой аграркой».

«Во всем цивилизованном мире «оборонка», как правило, это частный бизнес. До войны у нас это было 90% государственного бизнеса. На сегодняшний день смещаются весы в сторону частного бизнеса. Мы не планируем приватизировать ни одной государственной компании, просто так сложилось, что мы, украинцы, такие довольно прогрессивные... и частный бизнес быстро ориентируется на местности и быстро включается в новые секторы экономики», – заявил украинский министр.

Киев, Иван Бабурин

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