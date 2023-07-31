Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия больше не способна полностью оккупировать Украину, но может снова попытаться сделать это, – сообщает бразильский телеканал Globo.

В интервью телеканалу глава киевского режима сказал: «На сегодняшний день Россия не способна оккупировать Украину полностью и уничтожить нас. Их желания те же, но глубоко в душе все они уже осознают, что не способны… Они были способны в начале этой войны. …Украинцы сделали что-то такое, как внутри государства, так и снаружи, чтобы стать крепче России, и теперь россияне понимают, что полная оккупация невозможна».

«Могут они вернуться к оккупации Украины? Да. Им нужен для этого выдох? Да. Им нужно время, чтобы снова накопить силы. Им нужно это время, чтобы, накапливая силы, снять санкции и получить политическую поддержку. Для реализации таких замыслов нужно будет, чтобы Украина молчала, а этого не произойдет. Украина будет действовать! Пока мы живы, мы не дадим им стать такими крепкими, как они были. Нам любая помощь важна, в том числе информационная», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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