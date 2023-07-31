Зеленский призвал усилить санкции против России и увеличить поставки вооружений Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в понедельник 31 июля, призвал усилить санкционное давление на Россию и увеличить объемы снабжения Украины «необходимым современным оружием», – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Нужно действовать всем вместе, существенно усиливать санкции, существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет и отвечать именно решительностью в снабжении Украины необходимым современным оружием, в частности дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту угрозу».

«По данным военных, эти две ракеты по Кривому Роге были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкой. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения», – подчеркнул Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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