Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ГШ ВСУ) в понедельник, 31 июля, заявил, что ВСУ стремятся справляться в сфере медицинского обеспечения Сил обороны, а депутат Верховной рады Бобровская обвинила в коррупции и кумовстве начальника командования медицинских сил ВСУ, – сообщают украинские СМИ.

В заявлении командования медицинских сил ВСУ (КМС ВСУ), опубликованном украинским генштабом, в частности, говорится: «ВСУ стремятся оказывать лучший уровень медицинской помощи военнослужащим, и многое уже удалось организовать и усовершенствовать существующую систему медицинского обеспечения согласно требованиям военного времени. В то же время, остаются проблемные вопросы, нуждающиеся в системных решениях. Направления планируемых изменений: усовершенствование системы внутреннего контроля, системы обеспечения и закупок, обучение боевых медиков и урегулирование нормативно-правовой базы»

Следует отметить, что ранее сегодня украинский депутат от партии Голос, член комитета национальной обороны, безопасности и разведки Верховной Рады Соломия Бобровская на своей странице в одной из соцсетей написала: «На складах КМС хранятся 150 000 качественных аптечек из Германии, но начальник отдела КМС ВСУ Владимир Прудников не передает их в войска, вместо этого военные получают китайские турникеты. Начальник отдела КМС ВСУ обеспечил выигрыш тендеров КМС на сумму 66 млн. грн. для компании своей родственницы».

Киев, Иван Бабурин

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