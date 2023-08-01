Штурмовики ВСУ снова пытались прорвать российскую оборону в Запорожье

Штурмовые группы ВСУ вновь попытались прорвать российскую оборону на Ореховском направлении ранним утром 1 августа, но были отброшены на исходные позиции с большими потерями. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около четырех утра две штурмовые группы противника по 20 человек предприняли попытку прорвать оборону на Ореховском направлении. В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что сейчас противник проводит перегруппировку. Украинское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных без должной подготовки.

Балицкий в целом оценил действия ВСУ как неслаженные. «Моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», – отметил он.

Мелитополь, Наталья Петрова

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