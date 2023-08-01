Киев выступил с официальной с угрозой продолжать атаки на Крымский мост и вглубь России

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов во вторник, 1 августа, заявил, что атаки на Крымский мост и удары беспилотников по территории РФ будут продолжаться до тех пор, пока Россия не уйдет с территории Украины, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Юсов сказал: «Мы уже не один раз слышали, что это незаконное сооружение (Крымский мост,– прим.ред) защищено и охраняется всеми силами и средствами. Тем не менее, уже дважды происходили инциденты, эксцессы, кара Божия, которые вызывали разрушения этого незаконного сооружения. Это означает, что подобные эксцессы вполне логично будут продолжаться и в будущем, до тех пор пока украинская территория не будет деоккупированной, а незаконные сооружения, которые они называют Крымский мост, не будут демонтированы».

Говоря также о повторяющихся атаках беспилотников на территории РФ, представитель ГУР заявил, что «это будет продолжаться, пока рашисты не покинут территорию Украины и не восстановят украинский суверенитет по состоянию на 1991 год».

Киев, Иван Бабурин

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