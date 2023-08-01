На Украине вскрыли схему нелегального выезда за границу «призывников»

Национальная полиция Украины совместно с Главным управлением внутренней безопасности СБУ вскрыли масштабную схему организации нелегального выезда за границу украинцев, подлежащих мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, в частности, говорится: «В результате почти 100 обысков по всей Украине были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость оформления поддельных документов о непригодности к военной службе призывника составляла от 7 до 10 тысяч долларов».

«С целью поиска клиентов должностные лица организовали разветвленную сеть посредников, которые действовали в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях. ...Расследование продолжается с целью установить все обстоятельства преступления и привлечения виновных к ответственности. Фигурантам грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – сообщили в СБУ.

Киев, Иван Бабурин

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