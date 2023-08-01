В Киеве признали, что без черноморских портов украинская экономика существовать не сможет

Президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков заявил, что украинская экономика не сможет существовать без черноморских портов, поэтому необходимо заниматься их полной разблокировкой, – сообщает во вторник, 1 августа, украинский портал «Фокус».

В интервью изданию Каленков сказал: «Целесообразным для Украины было бы не акцентировать внимание на заключение очередной «зерновой сделки», а заниматься полной разблокировкой украинских портов. Украинская экономика не может существовать без возможности вывозить продукцию по морю».

«Для обеспечения деблокады портов нужно предоставить Украине больше систем ПВО, в том числе самолеты F16, а также минные тральщики для мониторинга территориальных и международных вод. Нужно также решить вопрос страховки грузов и судов, стоимости», – подчеркнул глава «Укрметаллургпрома».

Киев, Иван Бабурин

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