Глава СНБО Украины заявил, что у киевского режима нет плана на случай гибели Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 1 августа заявил, что на случай убийства президента Владимира Зеленского планов никаких нет, как нет и «коллективного правительства», – сообщают украинские СМИ.

Комментируя публикацию в издании Politico о том, в случае убийства Зеленского на Украине будет сформировано «коллективное правительство», Данилов в эфире телемарафона сказал: «Это абсолютная некорректная такая информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженными силами нашей страны, выполняющий свои обязанности. У Украины есть конституция и закон, и мы знаем, как нужно делать. Написанное в статье – полная чушь, а Украине не нужно во время войны подбрасывать такие информационные вбросы. Авторы статьи вообще не понимают относительно должностей людей, которые определены в статье».

Напомним, что в статье Politico, ссылаясь на экспертов и украинские источники, говорится, что «на Украине есть сильная команда лидеров, и в случае убийства Зеленского будет сформировано коллективное правительство, в которое войдут: спикер Верховной Рады Стефанчук, глава Офиса президента Ермак, министр иностранных дел Кулеба и министр обороны Резников, а Залужный останется главнокомандующим».

Киев, Иван Бабурин

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