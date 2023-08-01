Зеленский пообещал России серьезные последствия работы ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 1 августа, заявил, что Россия «серьезно почувствует последствия» работы Главного управления разведки (ГУР) Украины, – сообщают СМИ.

Зеленский в своем видеоролике, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, что выслушал доклады глав МВД и СБУ о российских ударах по городам, а также доклады Валерия Залужного и командующих направлениями о ситуации на фронте.

«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова – оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», – заявил глава киевского режима.

Кроме того, Зеленский заявил, что начавшаяся неделя будет очень важной для внешней политики Украины.

«Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. Сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины без исключения. Больше политической поддержки для Украины! Больше оружия!» – подчеркнул украинский глава.

Киев, Иван Бабурин

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