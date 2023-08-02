Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло стал (а) одним из официальных спикеров Сил обороны Украины. Журналист (ка) приехал (а) на Украину в начале конфликта с Россией и подписал (а) контракт с ВСУ, – сообщает в среду, 2 августа, украинское издание Страна.ua.

В заметке издания говорится, что «транс-переход в женщину гражданин США Майкл Джон Чирилло совершил в 2019 году, после чего в марте 2022 года приехал в Украину в качестве военного блогера. С октября Сара Эштон-Чирилло проходил (а) службу в одной из бригад территориальной обороны (ТРО) в должности медика и получил (а) боевое ранение в Бахмуте. Трансгендер имеет звание младшего сержанта ВСУ».

Сообщается также, что Сара Эштон-Чирилло ведет для США и Европы англоязычный проект Сил теробороны Украины «Россия ненавидит правду» (англ. Russia Hates the Truth)».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»