Американский актер, звезда сериала «Во все тяжкие» (о наркобизнесе) Дин Норрис в среду, 2 августа, призвал президента Украины Владимиру Зеленскому лечь в клинику для лечения «зависимости».

В видеоролике, размещенном в соцсетях звезда «наркосериала» обращается к Зеленскому со словами: «Я слышал, у тебя был непростой год, и в итоге ты пристрастился к алкоголю и некоторым наркотикам. Я должен сказать тебе одну вещь. Тебе нужно в рехаб (Rehab сокр. от Rehabilitation – реабилитация, – прим.ред.)».

Напомним, что ранее к главе киевского режима с таким же предложением обращались звезда мирового бокса Майк Тайсон и актер Элайджа Вуд (хоббит Фродо из «Властелина колец»,– прим.ред.)

Вашингтон, Иван Бабурин

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