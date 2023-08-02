Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции с послами в Ужгороде в среду, 2 августа, поручил украинским дипломатам работать над поставками большего количества систем противовоздушной обороны, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном на своей странице, Зеленский говорит: «Сейчас быть послами Украины – это быть послами тех решений, которые мы ожидаем, готовим, наполняем содержание. И все очень, очень конкретно. …В настоящее время Украина получает больше оружия, чем кто-либо мог предвидеть в начале. Но этой мощи пока все же меньше, чем нужно, чтобы иметь очевидное превосходство над российскими оккупантами».

«Украина должна быть защищена. Это действительно очень сложная задача. Но присоединение каждого нового государства к созданным нами оборонным коалициям упрощает выполнение этой фундаментальной задачи. Коалиция «Пэтриотов» и «Насамсов», «Самп-Ти» и «Айрисов» – каждой системы, которая эффективна и должна стать доступной… Даже С-300… Сегодня все важно. Нужно работать и дальше с государствами-партнерами, и прежде всего с США, – для получения дальнобойного оружия. Должен наступить тот день, когда так же привычно, как «Джавелины» или «Хаймарсы» заработают и «ATACMS», – заявил глава киевского режима своим дипломатам.

Ужгород, Иван Бабурин

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