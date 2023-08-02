Жена президента Украины Елена Зеленская на конференции украинских послов в Ужгороде в среду, 2 августа, призвала дипломатов использовать каждую возможность рассказывать об Украине и её благотворительном фонде, презентованном в сентябре 2022 года в Нью-Йорке, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Украины.

В ходе своего выступления жена главы киевского режима, обращаясь к послам Украины, сказала: «Я призываю всех вас действовать, использовать каждую возможность рассказывать об Украине и фонде в частности. Все это спасет жизнь. Много жизней. И повысит качество этой жизни, жизнестойкость украинцев».

В сообщении пресс-службы Президента Украины также говорится, что «Зеленская отметила важность взаимодействия посольств Украины с фондом ее имени и поблагодарила послов за сотрудничество, в частности, в подготовке «Третьего саммита первых леди и джентльменов», который состоится на Украине в сентябре».

Отмечая проекты культурной дипломатии, Зеленская сообщила следующее: «Мы открыли уже 67 украинских аудиогидов в ведущих музеях и достопримечательностях 42 стран мира, и украинизация достопримечательностей продолжается».

«Хочу отметить работу посольства Украины в Нидерландах. После длительных переговоров достигнута договоренность с Музеем Ван Гога в Амстердаме. Его знаменитым подсолнухам будет подходить украинский язык, потому что для нашей страны это тоже символический образ», – подчеркнула жена главы киевского режима.

Ужгород, Иван Бабурин

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