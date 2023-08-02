Данилов заявил, что у Украины нет никаких «табу» на удары по России оружием собственного производства

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что нет никакого запрета на использование вооружения собственного производства по территории Российской Федерации, – сообщают украинские СМИ.
В эфире телемарафона Данилов сказал: «Какое у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию? У Украины есть договоренность с партнерами, что она не использует их оружие по территории России. Это необходимо, чтобы партнеров не обвиняли якобы в причастности к войне России против Украины. В то же время этот запрет не распространяется на оружие, которое разрабатывает украинский военно-промышленный комплекс».
«У нас есть определенные достижения. И не все можно рассказывать, но, по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран», – отметил глава СНБО Украины.
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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