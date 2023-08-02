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Четверг, 3 августа 2023, 01:01 мск

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Данилов заявил, что у Украины нет никаких «табу» на удары по России оружием собственного производства

Данилов, фото: СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что нет никакого запрета на использование вооружения собственного производства по территории Российской Федерации, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Данилов сказал: «Какое у нас может быть табу, если страна-агрессор против нас развернула огромную военную кампанию? У Украины есть договоренность с партнерами, что она не использует их оружие по территории России. Это необходимо, чтобы партнеров не обвиняли якобы в причастности к войне России против Украины. В то же время этот запрет не распространяется на оружие, которое разрабатывает украинский военно-промышленный комплекс».

«У нас есть определенные достижения. И не все можно рассказывать, но, по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран», – отметил глава СНБО Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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