Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в среду, 2 августа, заявил, что Закарпатье обеспечит всю страну «кухонной и технической» солью, – сообщают украинские СМИ.

Зеленский, рассказывая в видеоролике о совещании по безопасности и социальной ситуации в Закарпатье, заявил: «Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья десятилетиями не использовались. В частности, здесь, в регионе, уже началась разработка месторождения соли, которое может обеспечить всю Украину кухонной и технической солью. …Однозначно, Закарпатье станет одним из драйверов развития для всей Украины, экономического и социального роста».

Следует отметить, что бывшее украинское госпредприятие «Артемсоль», находящееся в Соледаре, обеспечивало 100% потребности страны солью. В январе 2023 года Соледар был взят российскими войсками.

Киев, Иван Бабурин

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