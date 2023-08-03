Кулеба заявил об увеличении производства снарядов и пожаловался на их нехватку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на то, что по производству боеприпасов страна показывает неплохие результаты, снарядов и дронов не все равно хватает, – сообщает в четверг, 3 августа, информагентство «Интерфакс-Украина»

В интервью агентству глава украинской внешней политики сказал: «Снаряды и дроны – их всегда будет хронически мало. Так будет до конца войны. Сколько бы их ни было, их всегда будет мало. На войне два наиболее расходных материала – это артиллерийский снаряд и дроны. Поэтому их никогда не будет достаточно. Не говорю, что их будет мало, но всегда будет – чем больше, тем лучше».

При этом Кулеба заявил, что «по производству боеприпасов Украина внутренне вышла на неплохие результаты, создана промышленная мощность, которая может удовлетворять потребности при наличии комплектующих, необходимых для производства снарядов».

«С ЕС, верим и надеемся, что они наконец-то решили все свои внутренние вопросы, и система производства боеприпасов для Украины заработает. Но поскольку речь идет о ЕС, где очень много разных норм и процессов, никогда не знаешь, что у них на завтра», – добавил министр иностранных дел Украины и добавил: «Если ранее МИД в большей степени было сконцентрировано непосредственно на поиске снарядов в мире, то сейчас добавился не менее важный, параллельный трек – поиск комплектующих, необходимых для производства боеприпасов на Украине».

Киев, Иван Бабурин

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