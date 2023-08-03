СМИ: Из-за выхода России из «зерновой сделки» Украина сокращает посевы озимых

В связи с решением России выйти из «зерновой сделки», в рамках которой действовал коридор для вывоза агропродукции Украины из черноморских портов, украинские сельскохозяйственные компании сокращают посев озимых культур, – сообщает в четверг, 3 августа, агентство Bloomberg.



Агентство пишет, что «посевы пшеницы уже сокращают агрохолдинги HarvEast и Индустриальная молочная компания (ИМК), причем последняя – на треть, полностью отказавшись от посадки озимого рапса. В свою очередь, HarvEast выводит из-под использования для посевов от 10 до 15% своих площадей. Кроме того, компания сократит посевы пшеницы в Киевской области вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

Также сократила посевы рапса и сельхозкомпания «Астарта».



Генеральный директор украинской Индустриальной молочной компания (ИМК) Алекс Лисситса в комментарии агентству сказал: «В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены ниже себестоимости. Урожай скапливается в силосных емкостях на полях, поскольку хранить его негде. Компании пытаются экспортировать свою продукцию по Дунаю, но там есть ограничения».



Со своей стороны, глава аграрного бизнеса-клуба Украины Роман Сластон заявил, что «с зерновыми полная беда. Возможно снижение посевов озимых пшеницы и ржи, а также ячменя».



Киев, Иван Бабурин

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