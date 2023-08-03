Киев объяснил, зачем атаковал Крымский мост

Официальный представитель оперативного командования украинских вооруженных сил «Юг» Наталья Гуменюк в четверг, 3 августа, заявила, что Служба безопасности Украины (СБУ) нападала на Крымский мост для того, чтобы существенно замедлять снабжение российской армии, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона, комментируя удары, нанесенные СБУ по Крымскому мосту, Гуменюк сказала: «Повреждение моста привело к замедлению и усложнению логистики врага. То есть она, конечно, продолжается, но происходит это чрезвычайно медленно, что не соответствует темпу развития боевых событий».

«Россияне все равно получают пополнение в живой силе, вооружении, боеприпасах, но с опозданием в несколько суток. Поэтому мы сейчас имеем определенную преференцию, мы можем за эти несколько суток «подчистить» их запасы настолько, чтобы им нечем было работать», – отметила официальные представитель ВСУ.

Напомним, что после последней атаки Украины на Крымский мост президент России Владимир Путин сказал: «Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок».

Киев, Иван Бабурин

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