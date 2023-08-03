Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 3 августа, призвал «окончательно решить российский вопрос», провести «реберндинг» России и поменять ее название, – сообщает украинский телеканал «Рада».

В эфире телеканала Подоляк сказал: «Мне кажется, что Россию нужно будет подвергнуть ребрендингу. Они должны придумать себе какое-то другое название. Они должны уменьшится в размерах…У них будет белый флаг. Я хочу, чтобы мы с вами сознательно понимали то, какая у нас ключевая задача, почему нельзя остановиться на середине пути».

«Почему нельзя сломаться на середине пути, понимая, какую цену мы платим? Потому что сегодня можно окончательно решить вопрос России. Если же этого не сделать, она до конца существования человечества будет существовать в крайне агрессивном виде», – подчеркнул советник главы Офиса Зеленского.

Следует напомнить, что 31 июля 1941 года, нацистский лидер Герман Геринг по поручению германского фюрера Адольфа Гитлера уполномочил генерала СС Райнхарда Гейдриха провести подготовку, направленную на «Окончательное решение еврейского вопроса».

Киев, Иван Бабурин

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