Работоспособное население на Украине за два года сократилось почти на 40%

Президент Киевской школы экономики (KSE), советник главы Офиса президента, Тимофей Милованов в четверг, 3 августа, заявил, что в 2023 году по сравнению с 2021-м на Украине сократилась численность работоспособного населения Украины на 39,2%, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Милованов написал: «Численность работоспособного населения Украины в 2023 году на 39,2% по сравнению с 2021 годом – с 17,4 млн до 12,5 млн, а в 2024-2032 годах она может снизиться до 11,7 млн. Война и эмиграция приведут к сокращению населения Украины с 37 миллионов до войны до 32 миллионов в 2030 году, а рабочей силы – с 17,4 до 11,7 миллиона».

«Беженцев трудоспособного возраста около 2,5 млн., еще 1 млн. человек мобилизованы в армию и 1,4 млн. дополнительных безработных. По инерционному сценарию, учитывающему естественное сокращение, возвращение беженцев и миграцию, население Украины составит 31,8 млн. человек в 2024-2032 годах. Численность рабочей силы оценивается в 11,7 млн. человек за тот же период с учетом естественного сокращения, возвращения беженцев и дополнительной миграции»,– отметил советник Офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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