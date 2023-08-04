Рогов рассказал о «затишье перед бурей» на Запорожском фронте

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожском фронте сложилась ситуация затишья перед бурей. На двух направлениях ВСУ не делают попыток активно атаковать, но подвозят свежие силы.

На Ореховском направлении интенсивность боёв снижена третьи сутки. Но в ночь на 4 августа ВСУ на пикапах привезли подкрепление в зону лесопосадки.

«Сразу же туда отработала наша артиллерия. Васильевское направление, Пятихатки: противник не высовывается. Вскрыты и уничтожены два наблюдательных поста и группа пехоты в количестве до 12 бойцов», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

На Времевском направлении киевский режим все еще пытается занять Урожайное. И бьет по тылам, т.е. по территории, где находятся мирные жители. Российские силы удерживают рубежи.

«Общая оценка происходящего – затишье перед бурей. Много факторов говорит о том, что враг готовится к скорому наступлению», – подвел итог Рогов.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также отметил снижение активности ВСУ на Купянском, Краснолиманском и частично Донецком направлении. Эксперт считает, что противник реже обстреливает поселения и позиции ВС РФ из-за плохой погоды, передает РИА Новости.

Москва, Наталья Рязанова

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