Больше половины украинских дипломатов остаются за границей после окончания командировки

С начала 2022 года от 40 до 60% сотрудников посольств Украины за границей не вернулись на родину из-за страха быть мобилизованными или из-за проблем с трудоустройством, – пишет украинское издание «Зеркало недели».

Автор публикации, ссылаясь на отзывы дипломатов, пишет, что «основными факторами, влияющими на решение дипломатов не возвращаться, являются финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством в Украине, некоторые же принимают такое решение из-за налаженной жизни семьи за рубежом. А после начала полномасштабного российского вторжения добавился еще и страх перед мобилизацией и опасения, что по приезде на Украину они не смогут уехать за пределы страны, чтобы навестить свои семьи, которые останутся за границей. Еще часть не хочет быть частью системы, которую в ОП (офисе президента,-прим.ред.) шпыняют и не уважают».

«Когда не возвращаются дипломаты, всегда на передовой отстаивающие интересы своей страны, это значит, что они не верят в будущее этой страны. И это индикатор, как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов. Такая ситуация никак не способствует реализации цели, о которой на совещании послов говорил президент, вернуть украинцев домой. Как дипломаты могут способствовать возвращению на Украину миллионов украинцев, бежавших от войны в США, Германию, Польшу, Чехию, если сами дипломаты не хотят возвращаться?», – подчеркивает автор статьи и добавляет: «Из США в прошлом году должны были вернуться около двадцати сотрудников посольств и консульств, а по факту вернулся только один. И это еще не самый плохой показатель, потому что есть посольства, откуда не вернулся ни один».

Киев, Иван Бабурин

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