Украинцам сказали не ждать особого сигнала тревоги при ядерной опасности

Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что, если Россия решит применить ядерное оружие никакого особенного сигнала воздушной тревоги не будет, так как ВСУ не смогут определить, какой боезаряд летит, – сообщает в пятницу, украинское издание «Телеграф».

В ходе интервью, отвечая на соответствующий вопрос, Игнат сказал: «Никакого особенного сигнала воздушной тревоги не будет. Мы на мониторах видим воздушную цель, у нее есть свои параметры полета: высота, курс, скорость. Отслеживается еще район, откуда она вылетела и можно составить картинку, что за самолет и какое вооружение у него есть. Какой у ракеты боезаряд вы знать не можете».

Киев, Иван Бабурин

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