На Украине ловят зеленую мартышку

В селе Карповцы Хмельницкой области пытаются найти и поймать сбежавшую из вольера зеленую мартышку, которая покусала 14-летнюю девочку. Пострадавший ребенок проходит терапию против бешенства, – передает в пятницу, 4 августа, украинский телеканал «Суспильне» (Общественное).

Украинский телеканал сообщает, что «в селе Карповцы, зеленая обезьяна (мартышка, – прим. ред.) сбежала из вольера неделю назад и до сих пор бегает по селу, а несколько дней назад искусала 14-летнюю девочку. Местные жители обратились в реабилитационный центр для диких животных с просьбой помочь поймать обезьяну, но пока на их просьбу не откликнулись».

Мужчина, у которого жило животное, сообщил, что обезьяну полгода назад привез из Харькова от знакомых. Она жила в клетке на улице и раньше не убегала.

Владелец мартышки сказал журналистам следующее: «Наши знакомые из Харькова, когда уезжали из-под обстрелов, просили подержать ее у себя, пока не вернутся. Так и не вернулись. Сейчас живут в Испании, а обезьяна у меня».

Харьков, Иван Бабурин

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