В Верховной раде призвали отказаться от ремонта дорог, но при этом сохранить финансирование на антироссийскую пропаганду

Депутаты от фракции Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде в пятницу, 4 августа, предложили приостановить за счет государственного и местных бюджетов строительство и ремонт дорог, но при этом сохранить финансирование СМИ для «информирования иностранцев про агрессию России», – сообщают украинские СМИ.

Разработчик закона Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в соцсети написала, что «законопроект предлагает дополнить Бюджетный кодекс Украины пунктом, согласно которому на время военного положения в стране приостановятся расходы на благоустройство населенных пунктов (ремонт покрытия дорог, тротуаров, озеленение, создание мест отдыха, оборудование детских площадок). Это же касается и строительства, реконструкции и ремонта объектов в сфере дорожного строительства, культуры и спорта».

Кроме того, в законе от фракции Зеленского предлагается «приостановить финансирование производства аудиовизуальных произведений, кроме создаваемых с новостно-аналитической, учебной целью и для информирования иностранцев про агрессию России».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»