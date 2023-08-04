Украинский губернатор предлагает услуги по «крышеванию» офисов

Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким в пятницу, 4 августа, разместил рекламное объявление, в котором предложил недорого «крышевать» офисы, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем Telegram-канале Ким написал: «Крышую недорого офисы! Контакт: 0 800 501 482. Анонимность гарантирую».

Страна.ua в своей заметке пишет: «возможно, под «офисами» Ким имеет в виду мошеннические колл-центры (их как раз еще называют офисами), которые в последние годы расплодились в Украине. Мошенники раньше по телефону выманивали деньги преимущественно у россиян, но в последнее время перешли и на обман украинцев».

«Указанный номер в рекламном объявлении губернатора Николаевской области является телефоном доверия СБУ», – отмечает украинское издание.

Киев, Иван Бабурин

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