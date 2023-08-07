В столице Украины в прошлом году объемы промпроизводства сократились более чем на 30%

Киевская городская государственная администрация (КГГА) выпустила отчет, согласно которому в столице Украины за 2022 год объемы промышленного производства в столице сократились на 30,6%, численность работников в промышленном секторе сократилось в два раза до 60 000 человек, – сообщают в понедельник, 7 августа, украинские СМИ.

В годовом отчете КГГА говорится, что «из 1140 крупнейших промышленных предприятий Киева на конец года продолжали работать только 417. Объемы промышленного производства в столице сократились на 30,6%, численность работников в промышленном секторе сократилось в два раза до 60 000 человек. В 2022 году закрылось 10% коммерческих компаний. В полном объеме работали всего 45% бизнеса, 42% – частично на конец года».

«Капитальные инвестиции в Киеве сократились за год на 15,8%, до 143,1 млрд грн. Объемы строительства снизились на 72,8% по сравнению с 2021 годом. Количество принятого в эксплуатацию жилого фонда упало на 53,7% (до 990 100 кв. м), нежилого – на 46,5% (до 481 000 кв. м). Экспорт сократился на 31,7%, до $10,4 млрд, импорт – на 29,1%, до $22 млрд. Число внутренних туристов в столицу Украины рухнуло в 12,2 раза, иностранных – в 10,4 раза», – сообщили в мэрии столицы Украины.

Киев, Иван Бабурин

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